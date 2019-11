41-åringen i mørk dress og lyseblått slips virket lettere overrasket og ikke så overraskende lettet da han kikket smilende ut over den jublende folkemassen tirsdag kveld.

Munnen hans formet seg til et «wow!» før han stilte seg bak podiet og takket tilhengerne for støtten. Med et knapt flertall hadde demokraten Andy Beshear slått sin republikanske motstander og dermed blitt valgt til Kentuckys neste guvernør. Det var en viktig seier for demokratene. Ikke bare fordi partiet får guvernøren i en delstat der Donald Trump vant presidentvalget med 30 prosentpoeng i 2016, men også fordi konsekvensene vil bli svært langvarige.