Torsdag kveld kom de første meldingene om at et stort antall tyrkiske soldater hadde blitt drept. Mange sårede ble fraktet til sykehuset i Reyhanli i den tyrkiske grenseprovinsen Hatay. En stor menneskemengde samlet seg uten for sykehuset.

Det ble mer og mer klart at noe stort hadde skjedd i den krigsherjede provinsen Idlib i Syria. President Recep Tayyip Erdogan kalte sammen sitt sikkerhetsråd midt på natten. Et møte som varte i seks timer. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ble ringt.