Nyhetsanalyse Krigen i Ukraina Putins venner samles hos Xi. Nå dukker ordet «krigstid» opp i en kryptisk melding fra Beijing.

NYHETSANALYSE: Mens Kina snakker om fredsmegling i Ukraina, sender landets ledere signaler om noe helt annet.

01.03.2023 13:20 Oppdatert 01.03.2023 13:31

For to uker siden var Irans president på besøk i Beijing. Denne uken ruller Kinas ledere ut den røde løperen for Aleksandr Lukasjenko, diktatoren som har styrt Belarus siden 1990.

Og ingen vil bli overrasket om Xi Jinping snart kunngjør en reise til Moskva for å ta sin gode venn Vladimir Putin i hånden.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn