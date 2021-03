Han ble anklaget for å demonisere arabere. Nå er det stadig flere av dem som støtter Netanyahu.

NYHETSANALYSE: Den arabiske minoriteten i Israel kan bli avgjørende i valget på tirsdag.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har drevet valgkamp i arabiske byer i Israel. I Nasaret var det ikke alle som ønsket ham velkommen, men stadig flere i den arabiske minoriteten støtter ham. Foto: Sebastian Scheiner, AP/NTB

Hvis arabere kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu for Abu Yair, så blir han så rørt at han får tårer i øynene. Han sier i hvert fall at han gjør det. Hvordan kan det ha seg?

Det kan se ut som om det er to årsaker.