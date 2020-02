NYHETSANALYSE: «Min kjære venn». Slik omtaler gjerne de to presidentene Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin hverandre. Da tyrkerne skjøt ned et russisk jagerfly over Syria 24. november 2015, ble det full krise i forholdet. Siden den gang har de to presidentene jobbet målrettet for å gjenoppbygge og styrke forbindelsene.

Begge land ønsker et godt forhold. Det er viktig for økonomien, for muligheten til å påvirke situasjonen i Midtøsten og for den globale maktbalansen.