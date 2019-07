«Men slik hadde vi ikke forestilt oss slutten på patriarkatet» skrev Tysklands svar på venstresideavisen Klassekampen, TAZ (Die Tageszeitung), på sin førsteside i forrige uke. Tittelen sto til et bilde av kansler Angela Merkel og to vinnere av den siste tidens personalkabaler i Brussel og Berlin: Fersk president i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen og enda litt ferskere forsvarsminister i Tyskland Annegret Kramp-Karrenbauer.

Den selvironiske forsiden inneholder også en kommentar som konkluderer med at disse tre har støttet hverandre over år, de spiller det politiske spillet på sin egen måte, mindre bråkete, strategisk genialt. Og når det gjelder, benytter de muligheten. De er et forbilde for hvordan kvinner bør handle for å oppnå makt.

Tyskland henger etter

At Tyskland ligger et stykke bak Norge når det kommer til likestilling, er én årsak til at personalkabalen har vakt slik oppsikt. Ord som «historisk» er ofte brukt, «ingen vei tilbake» likeså.

Sett fra Tyskland pågår et kjønnspolitisk veiskille, i alle fall hvis man skal tro aviskommentatorene. Det skyldes også tre andre navn:

Innflytelsesrike kvinner er rett og slett overalt, slik kommentatoren i Die Welt påpeker. Det betyr ikke at de har noen felles agenda, men kvinner nå endelig kan utfolde sine liv i frihet. Dermed blir de synlige, også øverst i hierarkiet.

«Matriarkat»

Men tilbake til det kristeligdemokratiske trekløveret. Betegnelser som «matriarkat» og «kupp» er flittig brukt, og det snakkes om at Merkel selv har sittet som en dukkespiller bak scenen og manipulert omgivelsene.

I tilfellet von der Leyen stemmer det neppe, det var den franske presidenten som trakk hennes navn opp av hatten for å løse EUs akutte uenigheter.

Annegret Kramp-Karrenbauer er derimot utpekt av Merkel som etterfølger. Med henne som forsvarsminister ble også en større regjeringskabal unngått.

Begge utnevnelsen har skapt sterke reaksjoner:

Von der Leyen fordi hun fikk posisjonen på «udemokratisk vis» ved at Det europeiske råd forkastet de såkalte «Spitzenkandidatene» som på forhånd stilte til valg. Hun har dessuten fått mye kritikk for jobben som forsvarsminister.

Kramp-Karrenbauer fordi hun bare for tre uker siden gjentok at hun ikke ville i regjering, men bruke all sin kraft på å få orden på partiet. Men hun endret mening. Skal det viktige forsvarsdepartementet nå bare være et karrieretrinn for en kansler-in-spe?

Spesielt har ytre høyre latt seg provosere av utnevnelsene. Hatet mot Merkel har boblet særlig sterkt siden flyktningkrisen, og bildet av de tre mektige kvinnene virker som en rød klut.

Noen tar det ekstremt langt, som Alternativ for Tysklands representant i Forbundsdagen Uwe Junge. Han tvitret «Når dette er de gamle partienes beste personal for et av nasjonens viktigste embeter, sier det mye om landets tilstand. Når kommer endelig generalenes oppstand?» Tweeten ble lest som en oppfordring til militæret om å reise seg mot forsvarsministeren:

Hadde det fint i manneverden

Men er Angela Merkel en feminist med en plan? Nei. Tvert imot har Merkel vært komplett uinteressert i likestillingspolitikk. Hun har selv klart seg helt utmerket i manneverdenen, både som naturviter i DDR i første halvdel av livet og som politiker i det gjenforente Tyskland.

For to år siden kunne vi se Merkel vri seg under G20-toppmøtet da hun fikk spørsmålet om hun ville kalle seg feminist. Ved siden av satt Christine Lagarde og heiet.

Merkel har holdt på med andre ting, men Tyskland har likevel gjort store fremskritt på likestillingsfronten i hennes regjeringstid. Det skyldes ikke minst Ursula von der Leyen, som da hun var familieminister og fikk til ordninger etter nordisk modell, med foreldrepenger, lengre fødselspermisjoner for begge kjønn, satsing på barnehager og kvotering av kvinner i styrer.

Von der Leyen er allerede historisk som den første kvinnelige kommisjonspresidenten. Hun har dessuten lovet å gjøre hele kommisjonen historisk: halvparten av postene skal besettes av kvinner.

Lojalitet

Et bilde fra 1992, første gang Merkel satt i regjering, minner oss på for en pionér hun har vært. Omgitt av menn som undervurderte hennes tilbakeholdne fremtoning, klatret hun helt til topps.

Nesten tre tiår senere utøver hun sin makt slik politikere flest gjør: gir innflytelse og posisjoner til dem som ligner henne selv. Og det skal mer til enn å være samme kjønn, Merkel knyttet Ursula von der Leyen og Annegret Kramp-Karrenbauer til seg fordi de har egenskaper hun setter særlig høyt: lojalitet og diskresjon.

Å være kvinne i politikken er ikke lenger noe hinder, heller ikke i Tyskland. Merkel vil gå inn i historien som en som endret det kjønnspolitiske landskapet hjemme og indirekte også i EU.

Ikke dårlig for en ufrivillig feminist.