Biden vurderer tiltak som kan legge Russlands økonomi i grus. Vil han trykke på knappen?

USA og europeiske allierte skal være enige om at faren for krig er betydelig. Nå vurderer de tiltak for å prøve å stoppe et mulig russisk angrep på nabolandet.

I september gjennomførte Russland en stor militærøvelse ved grensen til Ukraina. Nå skal russerne igjen ha utplassert store styrker i området.

NYHETSANALYSE: USAs president Joe Biden skal snakke med sin russiske kollega Vladimir Putin i et videomøte tirsdag kveld. Ukraina blir det viktigste temaet.

Russland planlegger for et stort angrep på Ukraina med 175.000 soldater, og det kan skje neste måned. Nasjonalgarden skal ha blitt mobilisert, og dens oppgave ville være å sikre området bak fronten. Det kommer frem i etterretningsinformasjon som Washington Post har fått tak i.