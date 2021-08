Ny lov kan stanse Polens mest sette nyhetsprogram

Folk protesterte utenfor parlamentet i Warszawa etter at den nye loven ble vedtatt sent onsdag kveld.

NYHETSANALYSE: USA kritiserer. Folk protesterer. Hva er det med den nye medieloven i Polen?

12. aug. 2021 13:12 Sist oppdatert nå nettopp

To dagers politisk drama endte i vedtak onsdag kveld. Parlamentet stemte for en ny lov om sendelisenser. TV-kanaler med eiere utenfor Europa skal ikke få lisens i Polen.

Statsminister Mateusz Morawiecki hevdet at loven skal hindre russisk, kinesisk eller arabisk oppkjøp av polske medier. Opposisjonen mener derimot at målet er mer konkret: Landets største uavhengige TV-selskap skal knebles.

Det eies av amerikanske Discovery via et holdingselskap i Nederland. Opposisjonen har derfor døpt loven «Lex TVN», TVN-loven. TVN har flere kanaler, blant annet nyhetskanalen TVN24. Den har en regjeringskritisk profil. Nyhetsprogrammet «Fakty» var det mest sette i Polen i første halvår i år, ifølge tall fra det internasjonale presseinstituttet IPI.

Pressefriheten trues

Ikke hør hva de sier, men se hva de gjør. Det er en god regel for å vurdere troverdighet. Siden PiS-regjeringen kom til makten i 2015 har pressefriheten blitt kraftig innskrenket i Polen:

På indeksen til Reportere uten grenser har Polen sunket fra plass 18 til plass 64.

Den offentlige TV-senderen TVP brukes som en propagandakanal for regjeringen.

Det statseide oljeselskapet Orlen kjøpte i vår opp en gruppe regionaviser. Til tross for løfter om å avstå fra innblanding i redaksjonene, er minst åtte sjefredaktører og mange andre medarbeidere sparket

Sett i dette lyset er det all grunn til å tvile på gode intensjoner fra regjeringens side. Det er likevel påfallende hvor mye Jaroslaw Kaczynski er villig til å sette på spill nå. Han leder Lov- og rettferdighetspartiet PiS og er Polens sterke mann.

Regjeringskrise

Tirsdag knakk faktisk regjeringen på grunn av denne loven. Regjeringen består av en koalisjon kalt «Forent høyre». I tillegg til PiS er to små partier med: «Solidarisk Polen» ligger til høyre for PiS og ledes av den mektige justisministeren Zbigniew Ziobro.

«Enighet» ledes av Jaroslaw Gowin og er hakket mer liberalt enn PiS. Tirsdag ble Gowin sparket ut av regjeringen, delvis på grunn av sin motstand mot loven. Dermed mistet regjeringen flertallet i parlamentet.

PiS greide likevel å få flertall for loven med støtte fra andre. Planen nå er å fortsette som en mindretallsregjering.

USA har reagert skarpt på loven som vil hindre Discovery i å drive den polske TV-stasjonen TVN. Under protestene i Polen har mange viftet med amerikanske flagg.

Advarsler fra USA

Men motstanden mot loven i Polen handler ikke bare om pressefrihet og prinsipper. For Gowin og andre dominerer bekymringen om at forholdet til USA settes på spill. I forrige uke advarte en gruppe amerikanske senatorer fra begge partier mot loven.

Gowin mener loven gjør Polen sårbar og utsetter landet for en «totalt irrasjonell konflikt med vår hovedgarantist for sikkert, USA», skriver Financial Times.

Utenriksminister Antony Blinken advarte onsdag om at loven truer amerikanske investeringer i Polen.

– Den truer mediefriheten og underminerer det gode klimaet Polen har hatt for investeringer, sa han ifølge Politico.

Hvorfor så viktig?

Men hvorfor er denne loven så viktig for Kaczynski? Hvorfor er han villig til å miste flertallet i parlamentet? Til å legge seg ut med USA?

Logikken bak forstås best gjennom et tilbakeblikk. En av Kaczynskis oftest siterte uttalelser er at han lovte polakkene «Budapest i Warszawa». Den ungarske statsministeren Viktor Orbán regnes som en veiviser. Både Kaczynski og Orbán har til felles at de vant valg, kom til makten – og mistet makten igjen.

Konklusjonene Orbán trakk etter regjeringsperioden for tjue år siden, var at han måtte kontrollere mediene for å beholde makt. Da han igjen vant et valg, i 2010, var det første han gjorde å angripe uavhengige medier. Da PiS vant valget i Polen i 2015, gjorde de det samme.

Kontroll over mediene tilhører altså kjernen i det politiske prosjektet.

Tidligere i sommer vendte Donald Tusk tilbake til polsk politikk. Han overtok lederskapet for det største opposisjonspartiet Borgerplattformen. Her taler han til støtte for frie medier.

Erkefiende vender tilbake

Kanskje føles situasjonen for Kaczynski mer tilspisset fordi hans gamle erkefiende Donald Tusk i sommer vendte tilbake til polsk politikk. Tusk var statsminister i Polen i flere år, men tok så over som president i EU.

Borgerplattformen (norske Høyres søsterparti) er det største opposisjonspartiet. Det har vokst kraftig på meningsmålingene etter at Tusk igjen ble partileder.

I en artikkel i Gazeta Wyborcza analyseres Kaczynskis syn på USA. Tidligere president Donald Trump ble sett på som en venn. Nåværende president Joe Biden betraktes derimot som en venstreorientert figur man ikke kan stole på.

Før loven trer i kraft må annetkammeret i parlamentet stemme for. Utfallet er usikkert. Også president Andrzej Duda må undertegne. Så får vi se om amerikanske stortrommer og annet internasjonalt press gjør inntrykk.