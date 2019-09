NYHETSANALYSE: Latterliggjort og ydmyket. Uken britene ble minnet på hvorfor de ikke hører hjemme i Europa.

BRUSSEL (Aftenposten): Igjen er det «kald krig» over kanalen. Hadde det ikke vært for at Boris Johnson selv er en irriterende provokatør, ville jeg felt en tåre for britene.