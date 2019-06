10.000 provosert av russisk tale: Derfor kokte det over.

NYHETSANALYSE: 240 personer ble skadet da tusenvis av mennesker forsøkte å storme Georgias nasjonalforsamling torsdag kveld. Politiet skjøt med gummikuler og brukte tåregass mot demonstrantene.

Bakgrunnen for opptøyene var et møte i en organisasjon for politikere som er kristenortodokse. Den russiske, kommunistiske parlamentarikeren Sergej Gavrilov holdt en tale i den georgiske nasjonalforsamlingen, og mange georgiere ble rasende fordi han gjorde det på russisk mens han satt i stolen til den georgiske parlamentspresidenten.