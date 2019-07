Elizabeth Warren ble debattvinner nok en gang, og fortsetter oppturen.

Hun hadde kveldens beste kommentar da hun slaktet kongressmann John Delaney nådeløst. Delaney snakket om hvorfor det ikke går an å innføre offentlig helsevesen i USA, eller en Green New Deal. Til slutt kom Warren med et frustrert utbrudd som mottok dundrende applaus.