Ny tøff språkbruk vekker oppsikt. USA vil sørge for at Putins styrker ikke reiser seg igjen.

NEW YORK (Aftenposten): USA sier nå rett ut at målet deres er et varig «svekket» Russland. Ikke alle synes det er klokt.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin hadde innkalt 40 allierte til et møte i Tyskland tirsdag. Der anla han en optimistisk tone.

27. apr. 2022 07:45 Sist oppdatert nå nettopp

NYHETSANALYSE: Siden Russlands invasjon av Ukraina har USAs president Joe Biden vært klar på to ting: Amerikanerne vil strekke seg langt for å hjelpe ukrainerne med å forsvare seg, men de vil ikke foreta seg noe som kan skape direkte konfrontasjoner mellom russere og amerikanere på slagmarken.

– Vi skal ikke utkjempe tredje verdenskrig i Ukraina, sa Biden i mars.

Hvor Russlands og Vladimir Putins tålegrense går, er det imidlertid ingen som vet helt sikkert.

Tidlig i krigen var Biden-administrasjonen tilbakeholdne med å sende tunge våpen til Ukraina. De ville ikke provosere Russland.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn