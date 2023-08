Nyhetsanalyse Internasjonal politikk Trekløveret sikrer seg mot Xi og Trump. Det kan både forhindre og fremprovosere en storkrig.

NYHETSANALYSE: En fersk video viser hvordan Kina forbereder seg på å invadere Taiwan. Spørsmålet er om Xi tør å ta sjansen.

Publisert: 23.08.2023 09:03

– Gå over byens porter og den høye muren. Ikke vær redd!

Teksten har et tydelig budskap. Videobildene i enda større grad: Til pompøs powerballademusikk løper kinesiske soldater inn fra havet og over en strand. Panservogner og helikoptre følger etter. Snart hopper flere soldater ut i fallskjerm fra et fly for å delta.