Demokratene vil gjenskape uhyggen fra 6. januar i riksretten

Tirsdag starter riksretten mot Donald Trump. Få tror han blir dømt.

Donald Trump fotografert på sitt nye hjemsted Palm Beach i Florida på vei til anlegget Mar-a-Lago der han bor. Foto: Greg Lovett, The Palm Beach Post/AP/NTB

Kjetil Hanssen Journalist i utenriksredaksjonen

8. feb. 2021 18:43 Sist oppdatert nå nettopp

NYHETSANALYSE: Når demokraten Jamie Raskin tirsdag åpner saken mot Donald Trump, er det gått bare 34 dager siden mobben stormet USAs kongress. Trump blir da historisk. Han er ikke bare den første president som er stilt for riksrett to ganger. Han er den første som stilles for retten etter sin avgang. Få tror likevel han blir så til de grader historisk at han er den første som blir dømt.

Trump er anklaget for å ha oppildnet til opprør. Før mengden strømmet mot Kongressen, ba han dem blant annet om å «slåss som helvete».