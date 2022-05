For 36 år siden ropte filippinerne «aldri mer». Nå blir diktatorens sønn trolig landets neste president.

NYHETSANALYSE: De fleste velgere er for unge til å huske farens terrorvelde. Det har sønnen «Bongbong» utnyttet til fulle.

Ferdinand Marcos (64) virket fornøyd etter at han avla sin stemme ved valget på Filippinene mandag.

9. mai 2022 16:25 Sist oppdatert 17 minutter siden

Etter en intens valgkamp ble spenningen utløst mandag ettermiddag:

Ferdinand «Bongbong» Marcos ligger an til å bli Filippinenes neste president. 64-åringen har ligget klart best an på de fleste målingene i flere måneder. I noen av dem har han støtte fra over halvparten av velgerne.