Biden fikk Putin til å dempe seg. Trusselen om å bruke «Satan» har gitt Russland viktige seire.

På seiersdagen 9. mai 2022 feiret russerne Hitler-Tysklands nederlag i 1945. I Moskva var det militærparade. Størst var jubelen da den enorme atomraketten «Satan 2» rullet forbi.

USA snakker hardt til Putin om atomvåpen. Kina skal ha gitt Russland en beskjed som kan ha hatt langt større effekt.

19 minutter siden

NYHETSANALYSE: På seiersdagen 9. mai feiret russerne at Hitler-Tyskland tapte i 1945. I Moskva var det en stor militærparade. Langs gatene sto folk som sild i tønne. Det var som 17. mai, men uten barnetoget. Folk klappet og plystret. Størst var jubelen over de enorme atommissilene. Ikke minst gjaldt det «Satan 2».

Helt siden krigen startet i februar har president Vladimir Putin truet med å bruke atomvåpen. Flere har fryktet at Putin kan ha blitt så irrasjonell og desperat at han kan komme til å utløse et ragnarok.

Men Putin har en helt spesiell grunn til at han gjør dette. Det er rasjonelt. Og han vinner mye.