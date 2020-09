Det er ikke første gang Boris Johnson slår om seg med trusler, tomme slagord og løgn. Skal vi tro på ham denne gangen?

BRUSSEL (Aftenposten): Igjen har Boris Johnson satt Storbritannias renommé i vanry og plassert brexitforhandlingene i fryseboksen. Men skal vi tro på ham denne gangen?

Storbritannias statsminister Boris Johnson er kjent for å slå om seg med tomme slagord. Men mener han alvor denne gangen? Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Nå nettopp

NYHETSANALYSE: Diplomater, skarpskodde jurister og tidligere konservative statsministre vet knapt hva de skal tro. Denne ukens forhandlingsrunde om brexit har vært så oppsiktsvekkende at det knapt finnes paralleller.

Et splittet tory-parti var et problem Theresa May hadde, ikke Johnson. Men nå har også Johnsons egne partifeller begynt å tvile.

Det store spørsmålet nå er om Boris Johnson virkelig mener alvor med det han gjør, eller om han igjen leverer innholdsløse slagord, halvsannheter og regelrett løgn for å holde spillet i gang?

Listen over halvsannheter og løgn kan du se litt lenger ned i saken.

