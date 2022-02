Putin tar kontroll over deler av Ukraina. Han kan ha skapt et problem for seg selv.

Vladimir Putin holdt en så mørk og aggressiv tale at kommentatorer trodde han skulle erklære Ukraina krig. Vil han nøye seg med bare litt av Ukraina?

Russlands president Vladimir Putin satt langt unna medlemmene av sikkerhetsrådet. I sosiale medier var russerne opptatt av spionsjefen som begynte å stamme av skrekk.

Russland får kontroll over deler av Ukraina ved å anerkjenne to utbryterregioner øst i landet. Men Putin oppnår ikke noe av det han har forsøkt å få til. Han har heller skapt et problem for seg selv, mener eksperter.

Landets mektigste personer anbefalte Putin å gjøre det. Det skjedde i en TV-sendt seanse der russerne fikk se en spionsjef som begynte å stamme av skrekk. Og så fikk russerne øye på forsvarsministerens klokke.