Kristeligdemokratene synker som en stein foran valget. En forklaring er Angela Merkel.

BERLIN (Aftenposten): I tiår etter tiår har kristeligdemokratene regjert Tyskland. Men i denne valgkampen går alt galt. Hvorfor?

Angela Merkel holdt seg lenge unna valgkampen. Men i forrige uke støttet hun Armin Laschet og advarte mot sosialdemokratisk seier.

9 minutter siden

– Tidligere kunne man vekke en CDU-velger klokken tre om natten, spørre hva partiet sto for og få et svar, sier en lokalpolitiker for å forklare kristeligdemokratenes historiske fall. – Nå vet knapt noen lenger hva CDU vil.

Til tross for at Angela Merkel er det klart mest populære politikeren i Tyskland: På meningsmålingene har CDU stupt. 20 prosents oppslutning er lavere enn noen trodde var mulig bare for et par måneder siden.