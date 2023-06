Nyhetsanalyse Amerikansk politikk Trump reagerte med ordet han alltid bruker. To andre ord gjør denne saken mye verre for ham enn det han har overlevd før.

NYHETSANALYSE: Spørsmålet er ikke om Trump har brutt loven. Det er om velgerne hans synes at det er greit.

09.06.2023 20:06

Nøyaktig 200 år er gått siden USAs femte president, James Monroe, etablerte politikken som i dag trolig er det han er mest kjent for. Monroe-doktrinen slo fast at amerikanerne ikke lenger ville godta at europeiske stormakter blandet seg inn i begivenheter i USAs bakgård, altså Latin-Amerika. Et tidlig tegn på hvor langt USA ønsket å gå for å styrke landets nasjonale sikkerhet.

Og det var foran en billig reproduksjon av et maleri med tittelen «Monroes doktrine» at Donald Trump natt til fredag stilte seg opp iført en mørk dress, et rødt slips og et rasende blikk.

– Vi er en nasjon i tilbakegang, begynte han.

Og så la han ut på en fem minutter lang tirade til sine følgere på nettstedet Truth Social.

Trump var synlig sint, slik vi ofte har sett ham når han blir anklaget for å ha gjort noe galt. Ordene han brukte, var også velkjente. Heksejakt. Politisk forfølgelse.

Og ikke minst «hoax», altså svindel. Det ble nevnt åtte ganger.

Se videoen her:

Den tidligere presidenten er nå tiltalt for å ha oppbevart hemmeligstemplede dokumenter på sin private bolig Mar-a-lago i Florida.

Fredag kveld ble det kjent av Trump er tiltalt på 37 punkter i dokumentsaken.

Samme sted holdt han tordentalen natt til fredag. I samme delstat kommer rettssaken til å finne sted.

To ord

Selv om reaksjonen var klassisk Trump, er han i et helt nytt farvann. Tiltalen er langt mer alvorlig enn noe han har stått overfor tidligere. Og dette er en mann som er blitt stilt for riksrett to ganger.

Det er nemlig to andre ord som skiller denne saken fra Trumps tidligere trøbbel med loven.

Det første ordet? Føderal.

Det er nemlig det amerikanske justisdepartementet som nå står bak tiltalen. Da han ble arrestert og tiltalt tidligere i år, var det i en mindre alvorlig sak om hysjpenger i en lokal domstol i New York. En føderal tiltale er, som amerikanerne sier, «et helt annet ballspill».

Spesialetterforsker Jack Smith mener at Trump er skyldig i syv lovbrudd. Han sier at punktene inkluderer konspirasjon, falske uttalelser, hindring av rettsvesenet og ulovlig oppbevaring av hemmeligstemplede dokumenter i henhold til spionasjeloven.

Og der ligger det andre ordet: Spionasje.

Snur fansen?

Trumps velgere har tidligere vist at de ikke har noe imot at han bryter de etablerte reglene. Tvert imot. Noe av Trumps appell er at han våger å utfordre det han kaller den «dype staten», altså den etablerte makteliten. Mange desillusjonerte amerikanere elsker ham for det. Han er storfavoritt til å bli republikanernes presidentkandidat i 2024.

Etter at han ble arrestert i New York, økte både oppslutningen og saldoen hans betydelig. Men spionasjeloven er noe annet og langt mer alvorlig.

Som Monroe-doktrinen viser, tar ikke amerikanerne lett på noe som har med nasjonal sikkerhet å gjøre. Både velgere og pengegivere kan komme til å finne det vanskelig å støtte en kandidat som blir anklaget for å ha satt landet deres i fare.

FBI gjennomførte en razzia ved Trumps bolig Mar-a-lago i august i fjor. De fant over 100 hemmeligstemplede dokumenter.

«Lock her up»

Mange av dem vil nok forbli ved hans side og avfeie det hele som et politisk spill, et desperat forsøk fra president Joe Biden på å stikke kjepper i hjulene for sin fremste rival.

Og det er ikke til å komme bort fra at denne saken faktisk uansett er politisk. Det er nemlig slett ikke sikkert at rettssaken blir ferdig før valget neste november. Om Trump blir dømt, kan han anke og dermed utsette prosessen ytterligere. Det er heller ikke gitt at lovverket kan forhindre ham i å drive valgkamp eller være president fra en fengselscelle.

Det er liten tvil om at Trump har oppbevart hemmeligstemplede dokumenter på Mar-a-lago. Spørsmålet er om velgerne hans synes at det er greit at han gjorde det.

Det mest spesielle ved saken er at den føres mot en tidligere president. Men det er slett ikke uvanlig at amerikanske myndigheter slår hardt til mot folk som tar med seg hemmeligstemplede dokumenter hjem.

To av mange, mange eksempler: I 2017 ble den traumerammede soldaten Weldon Marshall dømt til tre års fengsel. Han hadde tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter hjem fra krigføringen i Afghanistan. Og to år tidligere ble tidligere CIA-sjef og general Mike Petraeus dømt for å ha vært uforsiktig med noen av sine dokumenter.

Donald Trump bygget også deler av 2016-valgkampen sin på slagordet «Lock her up» («bur henne inne») da det viste seg at motkandidaten Hillary Clinton brukte en privat e-postserver mens hun var utenriksminister.

Kan bli tiltalt på nytt

Kanskje er denne tiltalen det som endelig bryter Trumps fortryllende kraft i amerikansk politikk. Kanskje skjer det dersom spesialetterforsker Jack Smith også velger å ta ut tiltale i den andre saken han ser på – nemlig Trumps eventuelle rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Eller kanskje klarer Trump å komme seg gjennom også denne politiske orkanen – selv om den er større enn noe han har stått i før.