Fra sauna og prateklubb til ny maktfaktor i Nato. Vil et nytt «nordisk brand» trigge Putin?

MADRID (Aftenposten): Med et samlet Norden i Nato, skjer en av de største maktforskyvninger i alliansens histories. Natos nordflanke vil bli betydelig styrket.

Norden sammen i Nato? Det utenkelige kan snart bli virkelighet.

14 minutter siden

NYHETSANALYSE: For de av oss som har fulgt norsk og nordisk politikk noen år, har det nordiske samarbeidet kanskje fått et ufortjent dårlig rykte gjennom Nordisk råd. Mer kjent for hyggelige båtturer i den svenske skjærgården og fuktige treff i finske saunaer, enn tunge politiske beslutninger.

Nå kan det skje en revolusjon.

Det nordiske samarbeidet har pådratt seg et rykte for å være mer opptatt av midtsommerhygge enn tunge politiske beslutninger.

– Det er ikke tvil om at vi må utvikle noen nye samarbeidsformer, sier Jonas Gahr Støre til Aftenposten i Madrid.

Allerede den 15. august har den norske statsministeren invitert de nordiske statsministerne til Oslo for å starte den jobben.

Et historisk bilde. Aldri før har de nordiske landene vært nærmere et felles Nato-medlemskap: Danmarks statsminister Mette Fredriksen, Finlands president Sauli Niinistö, Sveriges statsminister Magdalena Andersson, Norges statsminister Jonas Gahr Støre og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir på NATO-toppmøtet i Madrid.

Og det første synlige fotobeviset kom raskt. Dette var «history in the making». Fem nordiske statsministre på vei inn i Nato-familien. Sverige gir oppgir 200 års alliansefrihet.

– Jeg liker begrepet «nordic brand», men de nordiske landene må samtidig unngå å bli en klikk eller særgruppe innen Nato. Vi må sørge for å bli relevante i alliansen, sier Støre.

Den nordiske blokken i Nato kan nå straks bestå av fem land. Tar vi med de baltiske landene, utgjør den nordiske blokken i Nato åtte medlemsland.

Og gjør man som Støre riktig påpeker, finnes det flere maktallianser. Han tror de nordiske landene også vil finne nære allierte i landene i Øst- og Sentral Europa som grenser til Ukraina og som er mest urolig for krigen: Polen, Slovakia, Romania og Bulgaria.

Dessuten: Er det på ett område Norden ikke har vært en prateklubb, så er det på forsvarssiden. Siden 2000 har det vært jevnlige møter mellom forsvarsministrene i Norden, gjennom samarbeidsorganet NORDEFCO.

Vil ikke bli en nordisk klikk i Nato

Den nordiske blokken er selv bevisst at de ikke må bli en klikk i Nato, en særgruppe som ikke blir relevante utover sin størrelse og geografi.

Det finnes likevel et «nordisk brand», mener Finlands president Sauli Niinistö. Det er Støre enig i. De nordiske landene må, med grense og nærhet til Russland, finne balansen mellom avskrekking og beroligelse. Og mens Nato nå vil gi alle de nordiske landene sikkerhetsgarantier, forplikter de til gjengjeld å finne gode løsninger for grensespørsmålene i regionen.

Nato-familien vokser stadig. Med Sverige og Finland inne, øker antall land til 32.

Men det finnes også ulike interesser, gitt landenes ulike geografi.

Norge har havfokus, Sverige og Finland et Østersjø-fokus, Finland har sin grense mot Russland, og Danmark har innseilingen til Østersjøen.

Drømmepartnere

Sverige og Finland liker gjerne også å selge seg inn som drømmepartnere, og med rette.

Finland oppfyller allerede Natos mål om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Sverige er rett oppunder målet. De vil allerede bli blant Nato-landene som bruker mest penger på forsvar.

Sverige har ubåter, kampfly og spesialstyrker som gjør dem interessante for Nato.

Finland har beholdt en stor hær etter den kalde krigen. De har holdt kruttet tørt, som eksperter påpeker.

Kan den nye Nato-sjefen komme fra Norden?

Før Russland invaderte Ukraina, var journalistene mest opptatt av å spekulere over hvem som skulle etterfølge Stoltenberg som Nato-sjef. Og kunne Nato for første gang få en kvinnelig sjef?

Nå vil det skiftet tidligst skje høsten 2023. Om krigen ikke er over, trolig enda lenger inn i fremtiden. Men kan Norden også bidra med kvinnelige kandidater til verdens mektigste militærallianse?

Dersom den nye Nato-sjefen også bør ha statsministererfaring, hvilket trolig blir et krav, burde Norden stille sterkt. Slik situasjonen er nå, er Støre eneste hane i statsministerkurven. Både Sverige, Danmark, Finland og Island har kvinnelige statsministre.

Hvem er redd for Putin?

Det som taler mot en kvinnelig Nato-leder fra Norden, er at Natos to siste ledere kommer herfra: Danmarks Anders Fogh Rasmussen og Norges Jens Stoltenberg.

Men det er et sterkt kvinnelag som nå trosser Putins advarsler om å bli Nato-medlemmer. Bare timer etter at døren ble åpnet for Sverige og Finland, fyrte Putin løs mot Nato og fordømte forsvarsalliansens «imperialistiske ambisjoner». Putin vil fortsatt ikke foreta seg noe overfor Sverige og Finland, men varsler tiltak om Nato bygger opp styrker i de to landene.

På torsdagens pressebriefing med nordiske journalister, trakk Magdalena Andersson på skuldrene:

– Foreløpig var dette en mild og forutsigbar russisk reaksjon.

Men svenskene er forberedt på det verste.

Erdogan ypper til omkamp

Men nå kan det tyde på at Recep Tayyip Erdogan er klar for omkamp. På sin avsluttende pressekonferanse truet han med nekte å sende avtalen til ratifisering i det tyrkiske parlamentet. Nå hevdet han at Sverige hadde lovet å utlevere 73 potensielle terrorister til Tyrkia. Et tall som var helt nytt for alle.

– Vi får se om de holder løftene, tilføyde Erdogan.

Det kan gå mot et mørk høst før et eventuelt «Nordic Brand» åpenbarer seg i Nato.