Sanders gikk til krig mot en allmektig partielite. Nå virker den fullstendig maktesløs.

NYHETSANALYSE: Senator Bernie Sanders (78) virker tilnærmet ustoppelig, og amerikanske medier melder nå om panikktilstander i den etablerte delen av Det demokratiske partiet.

Partieliten frykter at Sanders vil tape stort mot president Donald Trump i november. Flere trekker paralleller til 1972, da demokratene nominerte den venstreorienterte senatoren George McGovern til å utfordre den sittende presidenten Richard M. Nixon. Det endte i et politisk blodbad. Nixon vant 49 stater og fikk 60,7 prosent av stemmene.

Sanders, som har vært uavhengig, har advart tilhengerne sine om at denne typen angrep vil komme. Han har lenge vært en sterk kritiker av det han omtaler som «det demokratiske establishmentet».

Senest i forrige uke langet han ut mot både den demokratiske og republikanske partieliten på Twitter.

I've got news for the Republican establishment. I've got news for the Democratic establishment. They can't stop us. — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 22, 2020

«Ingen liker Sanders»

Sanders-støttespillerne mener partiorganisasjonen bruker til dels udemokratiske midler for å hindre at han vinner nominasjonen. Enkelte påstander er rene konspirasjonsteorier, men oppfattelsen av at deler av partiet vil gå langt for å hindre at Sanders blir nominert, er ikke uten rot i virkeligheten.

Det er for eksempel godt kjent at forholdet mellom Sanders og Clinton-familien er elendig. Tidligere i år nektet Hillary Clinton lenge å svare på om hun ville stille seg bak Sanders til høsten om han vant nominasjonen. Hun sa også om Sanders at «ingen liker ham, ingen vil jobbe med ham, han får ingenting gjort». Veteranen fikk også gjennomgå under tirsdagens partidebatt i South Carolina.

Det at mange i partiet ønsker å stoppe Sanders, betyr ikke at de faktisk får det til. Partielitene er populære skyteskiver og fremstilles ofte som en allmektig gruppe med en felles agenda. Men de siste fire årene har vist hvor begrenset denne makten i realiteten er.

Trump vant nominasjonsvalgene til tross for at store deler av Det republikanske partiet kjempet imot ham. I dag er det mange som støtter Trump, og det er lett å glemme hvor kritiske adskillige var til kandidaturet hans. Senator Ted Cruz uttalte blant annet at Trump var en «narsissist på et nivå dette landet aldri før har sett», mens hans kollega Marco Rubio mente at Trump var «farlig» og ikke burde ha tilgang til USAs atomvåpen.

Mangler koordinasjon

Den etablerte delen av Det demokratiske partiet fremstår like maktesløse i møte med Sanders. Mange ser at det er et skrikende behov for å samle seg om én kandidat som kan ta opp kampen med Sanders, men ingenting tyder på at det kommer til å skje med det første.

«Folk har en idé – og Sanders bygger oppunder den – om at det finnes en demokratisk elite som møtes og finner ut av slike ting. Sannheten er at dette er en haug med mennesker som har veldig ulike interesser», uttaler en høytstående partirepresentant til The New York Magazine.

Utover enkelte offentlige oppfordringer fra partifeller om at det er på tide at kandidater trekker seg, pågår det ingen koordinert innsats for å få ned størrelsen på feltet, skriver magasinets korrespondent Gabriel Debenedetti.

Svake partier

Amerikansk politikk kjennetegnes i dag av sterk polarisering og svake partier, slår forfatter Ezra Klein fast i boken Why we’re polarized.

Mens partiorganisasjonene tidligere var helt sentrale i å utpeke hvem presidentkandidaten skulle være, er dette i dag i stor grad overlatt til velgerne gjennom nominasjonsvalg.

Innblanding fra partipamper blir sett på som illegitimt. Hverken Trump eller Sanders ville hatt en sjanse til å bli nominert i gamle dager, mener Klein. Slik er det beviselig ikke i dag.

Hva med Obama?

Så selv om partitoppene hadde satt i gang en prosess for få kandidater til å trekke seg, er det ikke sikkert den ville hatt noen effekt. Få – om noen – har tilstrekkelig autoritet til å legge et effektivt press på presidentkandidatene.

Et unntak kunne vært Barack Obama, som fortsatt er svært populær blant demokrater flest. Men den tidligere presidenten har gjort det klart at han ikke vil blande seg inn i primærvalgkampen. Obama holder en svært lav profil for øyeblikket.

Dermed er det opp til kandidatene selv å finne ut hva som er best for dem selv, for partiet og for nasjonen. Foreløpig ser de fleste ut til å ha kommet til samme konklusjon: Alle bør trekke seg. Unntatt meg.

