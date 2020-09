Merkel har fått nok av Putin. Nå kan det virkelig svi for russerne.

NYHETSANALYSE: Hvorfor får et angrep mot en russisk opposisjonspolitiker tyskerne til å slå på stortrommen?

Nå nettopp

Angela Merkel har ikke bare trappet opp ordbruken mot Russland, hun har også åpnet for en hittil ubrukt mulighet: at det gigantiske energiprosjektet Nord Stream 2 legges på is.

Knapt noen annen regjeringssjef har snakket så mye med Putin som Merkel. I årevis har hun også insistert på at den omstridte gassrørledningen mellom Russland og Tyskland er ren forretning, noe hun ikke vil blande politikk inn i.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn