Bidens dokument-rot er gavepakken Trump sårt trenger

NEW YORK (Aftenposten): Joe Bidens dokumentkrise går fra vondt til verre.

Torsdag ble det kjent at det er blitt funnet graderte dokumenter i Joe Bidens garasje hjemme i delstaten Delaware.

13.01.2023 05:42

NYHETSANALYSE: Donald Trump har lagt noen svært dårlige måneder bak seg. Mellomvalget ble en stor skuffelse for ekspresidentens kandidater. Lanseringen av et nytt presidentkandidatur ble møtt med et gjesp. Han etterforskes for en rekke ulike forhold og har i tillegg hatt en negativ tendens på målingene.

Men 2023 har startet med en aldri så liten gavepakke.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn