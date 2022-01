Det nye kartet skulle bli en katastrofe for demokratene. Nå kan de ende opp som vinnerne.

NEW YORK (Aftenposten): De elendige nyhetene har stått i kø for demokratene, men året starter med en uventet opptur.

USAs president Joe Biden og demokratene kjemper i motvind før mellomvalget i november.

10 minutter siden

NYHETSANALYSE: At 2022 kan bli et mareritt for demokratene, har vært klart lenge.

I november kan Joe Bidens parti miste kontrollen over Kongressen og dermed muligheten til å gjennomføre presidentens politiske agenda.

Det er nærmest en tyngdelov at den sittende presidentens parti mister oppslutning og seter når det er mellomvalg. Og demokratene har nesten ingenting å gå på hverken i Representantenes hus eller i Senatet.

Dessuten sliter Biden på målingene. Uttrekkingen fra Afghanistan var kaotisk. Han har ikke fått kontroll over pandemien. Økonomiske lyspunkter, som solid vekst og fallende ledighet, blir overskygget av at prisveksten er den høyeste siden 1982.

I tillegg er USA i ferd med å tegne nye kongressdistrikter, og mange har spådd at det nye kartet vil ramme demokratene hardt.

– Dette vil bli brutalt, slo magasinet Mother Jones fast i en artikkel om tegneprosessen.

– Demokratene står overfor en katastrofe, skrev Ed Kilgore, kommentator i New York Magazine, i november 2020.

Men et drøyt år senere ser det ut til at Kilgore og andre har bommet kraftig med sine dystre spådommer.