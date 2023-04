Fiendene ler av Fox News, men latteren kan sette seg i halsen

Liberale amerikanere godtet seg da Fox News ble dratt gjennom sølen og måtte betale 8 milliarder kroner.

Mange amerikanere hadde gledet seg til å høre Tucker Carlson, Rupert Murdoch og Sean Hannity vitne.

22.04.2023 21:53

NYHETSANALYSE: Etter at Fox News inngikk forlik med bedriften som lager maskiner og programvare for å gjennomføre valg, jublet deler av den amerikanske venstresiden. De godter seg over at Fox må ut med en rekordhøy erstatning på 8 milliarder kroner.

Men latteren kan bli kortvarig. I forsvaret sitt har Fox brukt en høyesterettsdom fra 1964. De siste årene har deler av høyresiden varslet at de vil endre lovforståelsen som ligger under dommen.