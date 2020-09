Vold, våpen og valg. USA har rykket ett hakk nærmere stupet.

NYHETSANALYSE: Politiske motstandere væpnet til tennene barker sammen i USAs gater. Flere er blitt drept. Nå ropes det varsku før valget.

Medlemmer av ulike borgerverns- og militsgrupper har tatt til gatene i USA. Kyle Rittenhouse (i midten) er siktet for to drap etter opptøyer Kenosha i Wisconsin. Adam Rogan / The Journal Times

Borgerkrig. Flere ganger er jeg blitt forbløffet over hvor raskt ordet kan dukke opp i intervjuer med amerikanere.

Det er ikke bare i samtaler med folk som kjemper for retten til å bære våpen, eller med dem som tilhører Donald Trumps grunnfjell. Advarslene om faren for en ny borgerkrig har også dukket opp på demokratiske valgmøter i Iowa og blant aktivister på venstresiden i Virginia.

34 prosent av velgerne mener det er «veldig» eller «ganske» sannsynlig at USA vil oppleve en borgerkrig i løpet av de neste fem årene, ifølge en meningsmåling fra Rasmussen i juni.

Til en viss grad er nok dette et uttrykk for at mange oppfatter den politiske polariseringen som så ekstrem at noe «må gi etter» et eller annet sted. USA står midt i mange opprivende konflikter, men en fullskala borgerkrig? Det er heldigvis fortsatt en veldig lang vei dit.

Venstresiden tar til våpen

Det betyr ikke at alt er som det skal ni uker før presidentvalget. Bevæpnede politiske motstandere barker sammen i USAs gater. Det er ikke noe nytt at amerikanere bærer våpen i det offentlige rom, men det som skjer nå, er alvorlig.

Medlemmer av organisasjonen NFAC, som står for Not Fucking Around Coalition, marsjerer under en Black lives matter-demonstrasjon i Louisville i Kentucky 25. juli. Timothy D. Easley / AP

Løst organiserte innbygger-militser popper opp. De heier hverandre frem i sosiale medier og dukker opp på demonstrasjoner. Mange er tungt bevæpnet, og noen har full militær utrustning.

Det er også flere og flere eksempler på at venstresiden tar til våpen. Black lives matter-aktivister jeg møtte i Virginia i juli, forklarte det med behovet for å beskytte seg. De stoler ikke på politiet.

– Venstresiden var langt mer skeptiske til våpen for fem til ti år siden. Nå er det blitt mer normalisert. Vi skal ikke skremme eller true noen. Men jeg ser på det som helt nødvendig, sa Taylor (27), som selv eier to våpen og bare ville gi fornavnet sitt til Aftenposten.

Flere er blitt skutt under demonstrasjoner de siste månedene. I forrige uke ble 17 år gamle Kyle Rittenhouse siktet for å ha drept to demonstranter i Kenosha i Wisconsin. Rittenhouse, som har uttrykt støtte til Trump og politiet i sosiale medier, hevder at han var på åstedet for å beskytte lokalbefolkningen, og at han handlet i selvforsvar.

Voldsomme opptøyer har preget byen Kenosha i Wisconsin etter at Jacob Blake ble skutt av politiet. Tirsdag besøkte Donald Trump byen. Kamil Krzaczynski, Reuters/NTB scanpix

Flere er blitt drept

Totalt sett har borgerverngrupper og aktører på ytre høyre dukket opp på nær 500 Black lives matter-demonstrasjoner i år, ifølge en database satt sammen av Alexander Reid Ross ved Center for Analysis of the Radical Right.

Han har registrert 38 eksempler på at biler er blitt kjørt inn i folkemengder og ni eksempler på at demonstranter er blitt skutt mot. Tre døde av skadene.

Det er også flere hendelser med uklart forløp. En sersjant i forsvaret skjøt og drepte en mann under en Black lives matter-protest i Austin i juni. Han hevder at han fikk en rifle rettet mot seg, og at han handlet i selvforsvar.

I sommer ble flere drept inne i en såkalt autonom sone etablert av aktivister på den ytre venstresiden i Seattle.

Og i helgen ble Aaron J. Danielson, som tilhørte Patriot Prayer, en gruppering på ytre høyre, skutt og drept i Portland.

Politiet har foreløpig ikke siktet noen. Venner av Danielson har beskyldt aktivister fra Antifa for å stå bak, og det er kommet oppfordringer i sosiale medier om å hevne drapet.

Frykt for vold ved valget

Demokratene mener Trump fyrer opp under motsetningene snarere enn å forsøke å dempe dem. Før tirsdagens besøk i Kenosha ga byens ordfører og delstatens guvernør beskjed om at de helst så at presidenten holdt seg hjemme.

Eksperter frykter at frontene vil bli enda hardere frem mot valget. På begge sider føler mange velgere at USAs fremtid står på spill.

– Trump har sagt igjen og igjen at han ikke stoler på utfallet av dette valget, og at han ikke nødvendigvis vil godta resultatet. Hvordan kommer det da til å se ut i gatene? sier Joe Lowndes, professor ved University of Oregon, til Financial Times.



Han understreker at han ikke kommer med en spådom om at det blir vold på valgdagen etter senere.

– Men forholdene ligger til rette for det på en måte vi ikke har sett før, sier han.

Sammenstøt mellom demonstranter i Stone Mountain i Georgia 15. august. Alyssa Pointer / Atlanta Journal-Constitution

Carolyn Gallaher, professor ved American Universitys School of International Service, er ekspert på militsgrupper. Hun mener USA har malt seg opp i et hjørne.

– Hvis vi får et valg som er omstridt og disse grupperingene inntar gatene, kommer det til å bli veldig vanskelig å få kontroll. Mange byer er ikke vant til å håndtere dette, sier hun til Buzzfeed.

Lite politiet kan gjøre

Enkelte politifolk er blitt beskyldt for å stå i ledtog med militsgruppene. Men uansett er det ikke så mye ordensmakten kan gjøre uten politiske tiltak, påpeker The Washington Posts gravejournalist Josh Meyer.

I de fleste delstater gjør de væpnede demonstrantene ingenting ulovlig når de marsjerer rundt med våpen. Lovbruddet skjer først idet de trekker av. Da er det gjerne for sent.

«Gitt alle våpnene og de sterke følelsene som er i sving, er det ikke vanskelig å se for seg hendelser med mange døde», skriver Meyer.

Det kan til og med skje ved en feil.

«Myndighetene er særlig bekymret for en episode der én person i en gruppe fyrer av et skudd, noe som får de andre, inkludert politiet, til instinktivt å skyte tilbake», skriver han.

USA har knaket i sammenføyningene flere ganger de siste hundre årene. Til syvende og sist har den overveldende majoriteten slått seg til ro med at det er bedre å løse konfliktene ved valgurnene enn med våpen i gatene.

Det er bare å håpe på at det samme skjer tirsdag 3. november.

