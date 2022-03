Putin vil treffe Zelenskyj. Han skal ha et helt spesielt mål for et møte.

Kreml sier at presidentene i Ukraina og Russland kan møtes for å skrive under en avtale om fred. Putins mål med et slikt treff er neppe slik ukrainerne ønsker.

Russlands president, Vladimir Putin, skal være fullstendig fastlåst i synet på Ukraina, ifølge kilder i Kreml.

NYHETSANALYSE: Russland sier at de vil trappe ned krigen rundt Kyiv og i nord. Det for å øke tilliten for å få til en avtale om fred. Kreml sier at Ukraina kan bli med i EU. I flere år har Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, forsøkt å få til et møte med Vladimir Putin. Nå åpner Moskva for det.

De positive signalene fra Russland førte til økt håp om fred. Men det var mye som ikke stemte. Og Putin har et helt spesielt mål med et eventuelt møte med Zelenskyj, ifølge eksperter.