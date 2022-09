Russland gikk på stortap i Ukraina. Det kan få uante konsekvenser for Putin.

President Vladimir Putin holdt en tale lørdag i forbindelse Moskvas 875-årsjubileum. Nå får han kritikk for de siste dagenes nederlag i Ukraina.

Kritikken mot Putin øker i styrke og er blitt en trussel for presidenten. Han får pepper fra uventet hold.

Nå nettopp

Lørdag åpnet president Vladimir Putin et nytt pariserhjul for å feire at Moskva ble grunnlagt for 875 år siden. På kvelden var det fyrverkeri og konserter. Det gikk ikke helt etter planen.

Samtidig gikk russerne på et voldsomt nederlag i krigen i Ukraina. Det har ført til sjelden kritikk av presidenten. I verste fall kan det få konsekvenser som Putin neppe hadde ventet da han invaderte Ukraina for et halvt år siden.