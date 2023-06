Nyhetsanalyse Kina Xi traff Blinken, men de to landene sikter fortsatt mot ulike mål

NYHETSANALYSE: USAs utenriksminister fikk ingen rød løper i Beijing. Men forventningene var så lave at turen likevel er en suksess.

19.06.2023 19:15 Oppdatert 19.06.2023 20:33

Diplomati på øverste nivå kan til tider virke litt barnslig. Et ekstra hardt håndtrykk. En vert som lar gjesten vente ukomfortabelt foran kameraene akkurat lenge nok til at det blir pinlig. Eller en vert som tar med seg hunden sin til et møte med en leder som har hundeskrekk. Små ting som sier «hei, se hvem som er mektig her!»

USAs utenriksminister Antonty Blinken ble utsatt for flere slike grep da han besøkte Beijing søndag og mandag. Små ting, men synlige nok til at de sendte et signal.