Spørsmålet stilles av sjefredaktør Jonathan S. Tobin i Jewish News Syndicate (JNS). Seremonien han sikter til, finner sted ved Israels sentrale minnested over holocaust, Yad Vashem, i Jerusalem 23. januar. En rekke internasjonale ledere skal delta, inkludert Russlands president Vladimir Putin og britenes kronprins, Charles.

Polens president, Andrzej Duda, har derimot meldt avbud til begivenheten. Nylig anklaget Putin Polen for å ha vært medskyldig i å starte andre verdenskrig, påstander som har vakt internasjonal oppsikt. Putin er en av lederne som skal tale under arrangementet, og Duda ba først om at også han skulle få taletid. Det fikk han nei til. Da meldte han avbud.