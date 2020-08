Trump fører krig mot poststemmer. Valget i november kan ende i et kaos av søksmål og forsinkelser.

NEW YORK (Aftenposten): Valgnatten kan bli lang. Eksperter frykter at det vil ta uker eller måneder å finne ut hvem som er USAs neste president.

USAs president Donald Trump snakker om poststemmer på inn og utpust. Han mener det vil føre til storstilt svindel, til tross for at valgeksperter og granskere konkluderer med det stikk motsatte. Andrew Harnik / AP

NYHETSANALYSE: Korrupsjon, bedrageri og svindel. USAs president Donald Trump fyrer løs når han skal beskrive hva som vil skje dersom en stor andel av velgerne får lov til å stemme pr. post i høstens presidentvalg.

Trump mener at amerikanere flest bør oppsøke sine valglokaler på valgdagen – også under en pandemi.

Poststemmer er litt mer sårbare for juks enn vanlig stemmegivning, ifølge eksperter. Men det store bildet er at undersøkelser av amerikanske valg ikke har avdekket fusk i betydningsfullt omfang. Det gjorde heller ikke Trumps egen granskningsgruppe som ble nedsatt etter valget i 2016. Da ble nær en av fire stemmer sendt i posten.

Kan trenge unnskyldning

Likevel hevder Trump hardnakket at valget vil bli det «mest korrupte i historien» fordi mange stater nå gjør det enklere å stemme hjemmefra.

Det finnes ulike teorier om hvorfor presidenten er så kritisk til poststemmer. Utvidet mulighet til å stemme pr. post kan gi økt valgdeltagelse. En del republikanere antar at det vil gavne demokratene.

Og ved å overbevise kjernevelgerne sine om at demokratene har jukset seg til seier, har Trump en «unnskyldning» dersom han taper stort for Joe Biden i november.

Presidentens største kritikere tror Trump vil forsøke å røve til seg seieren dersom resultatet blir jevnt. De viser til at det i mange delstater tar lengre tid å telle opp poststemmer enn vanlige stemmer.

Dette er marerittscenarioet

Dersom Trumps velgere hovedsakelig stemmer på vanlig måte, mens Bidens velgere hovedsakelig bruker poststemmer, kan Trump ta ledelsen på valgnatten og utrope seg selv til vinner – før alle stemmene er talt opp.

Dette er demokratenes marerittscenario.

– Får du en situasjon der republikanerne ligger først, men der demokratene overtar ledelsen basert på poststemmer, vil Trump forsøke å bruke det som bevis på at det er en eller annen form for svindel eller manipulasjon – selv om det er en helt vanlig situasjon, sier Ari Berman, journalist og forfatter av boken Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America, til nettstedet Vox.

Meningsmålinger tyder på at det kan skje. 72 prosent av demokrater oppgir at det er veldig eller temmelig sannsynlig at de vil benytte seg av en poststemme ved årets valg, ifølge en meningsmåling fra Monmouth University. Kun 22 prosent av republikanere sier det samme.

Vil ha raskt svar

Trumps rådgivere har flere ganger avvist på det sterkeste at presidenten ikke vil gå av hvis han taper. Samtidig har presidenten gjort det klart at han mener velgerne må få resultatet raskt.

«Må få vite valgresultatet på valgnatten, ikke dager, måneder eller til og med år etterpå!», skrev han på Twitter 30. juli.

Ved mellomvalget i 2018 var Trump inne på det samme. Da det tok tid å utrope vinnere i Florida, skrev Trump: «Må bruke [resultatene fra] valgnatten!».

Rekordmange velgere planlegger å benytte seg av poststemmer ved årets valg. Ted S. Warren / AP

– Stem manuelt

Jamelle Bouie, kommentator i The New York Times, mener demokratene må ta trusselen på alvor og sørge for at Biden ikke henger etter tidlig på valgnatten.

– Hvis du planlegger å stemme imot Trump og kan ta de nødvendige forholdsreglene, så vil en form for manuell overlevering av stemmeseddelen være den beste måten å beskytte stemmen din fra presidentens forsøk på å undergrave valget på, skriver Bouie.

Flere amerikanske delstater, både republikansk- og demokratisk-dominerte, har lang erfaring med poststemmer. I Washington, Colorado, Hawaii, Oregon og Utah foregår stemmegivning nesten utelukkende pr. post.

Men de fleste delstater har mindre erfaring med denne stemmeformen, og det kan skape kaos i november.

Demokrater krangler i New York

De siste månedene har budt på forvarsler om hva som kan komme: I New York tok det seks uker å utrope en vinner i demokratenes primærvalg til et kongressdistrikt på Manhattan. En høy andel poststemmer var ikke fylt ut korrekt eller kom ikke inn i tide. Fortsatt har ikke kandidaten som tapte, erkjent nederlaget. Valget er blitt advokatmat.

Det pågår også en intens debatt om det amerikanske postvesenet USPS, som er en sentral institusjon i et poststemme-valg.

Demokratene øke overføringene til postvesenet før valget, som en del av en redningspakke til amerikansk økonomi, men de har foreløpig ikke klart å komme til enighet med republikanerne og Trump.

– Hvis vi ikke blir enige innebærer det at de ikke får pengene. Og det betyr at de ikke kan ha unversiell stemmegivning pr. post. Det kan de bare ikke, uttalte Trump torsdag til Fox News.

USPS ledes nå av en stor bidragsyter til Trumps valgkamp som gjennomfører omstillinger og kostnadskutt, og forsinkelser i postsystemet i ukene før valget er en høyst potensiell kilde til kontrovers.

USA og resten av verden bør med andre ord forberede seg på at den tradisjonelle valgnatten kan bli en valguke eller til og med en valgmåned.

Det er langt fra sikkert at vi vet hvem som er USAs neste president i morgentimene den 4. november.

