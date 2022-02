Ved alle store kriser har EU vært på defensiven. Men i løpet av ett døgn fikk Putin Europa til å fremstå som en stormakt.

BRUSSEL (Aftenposten): I krise etter krise har EU vist seg fra sin verste side. Men denne helgen brukte EU-landene 48 timer på å vise en handlekraft som kan endre Europa for alltid.

Putins harde linje har slått kontra. Aldri har Nato og EU stått sterkere.

28. feb. 2022 23:01 Sist oppdatert nå nettopp

NYHETSANALYSE: «How Putin made the EU great again», skrev nyhetsnettstedet Politco søndag etter en av de mest epokegjørende dager i europeisk etterkrigshistorie.

Europa, og EU-samarbeidet, blir aldri det samme igjen. Det EU-landene har brukt årevis på å krangle om, var blåst vekk over natten.

Men helgens dramatiske hendelser kledde også Europas selverklærte leder, Emmanuel Macron, naken.

En utenrikspolitisk revolusjon

Den mest oppsiktsvekkende snuoperasjonen skjedde i Berlin søndag morgen: Da bestemte Europas mektigste land, Tyskland, seg for å endre sin utenriks- og sikkerhetspolitikk over natten.

Den politikken hadde ligget fast siden etterkrigstiden.

Forbundskansler Olaf Scholzs tale i Forbundsdagen var historisk. Med den døde Tysklands erklærte «ostpolitikk», altså Tysklands brobyggerrolle mellom øst og vest under den kalde krigen.

Den gravla også Angela Merkels politiske ambisjon om å sikre tysk næringsliv konkurransekraft hos den mektige naboen i øst.

Snudde ryggen til

I talen varslet Scholz at 2 prosent av det tyske bruttonasjonalproduktet (BNP) skal brukes på forsvar. Det betyr overføringer på 100 milliarder euro over statsbudsjettet.

I årevis har Nato – og ikke minst Donald Trump – forsøkt å få Tyskland til å bruke mer penger på forsvar. Merkel strittet mot. Det samme gjorde forbundskanslere før henne. Tysklands rolle i andre verdenskrig har alltid styrt tysk forsvarspolitikk.

Tidligere forbundskanslet Angela Merkel trodde det var mulig gjøre business med russerne. Nå er den politikken forlatt. Det var hennes etterfølger, sosialdemokraten Olaf Scholz, som til slutt måtte sette den foten.

Dagen før hadde Scholz kunngjort nok en milepæl: Tyskland ville sende våpen og andre forsyninger direkte til Ukraina.

For noen uker siden var det utenkelig. Da var det bare USA, Storbritannia og de østeuropeiske nabolandene som sendte våpen til Ukraina. Tyskland og Frankrike nøyde seg med hjelmer.

Det ble fulgt opp av EUs utenriksministre, som ble enige om å bevilge 450 millioner euro fra EUs felles budsjett til å bevæpne ukrainske soldater. Det er første gang i historien at noe slikt har skjedd.

Prestisjeprodukt skrinlagt

Lørdag ble også prestisjeprosjektet Nord Stream 2, gassrørledningen som skulle sikre stabil energitilførsel fra Russland til Europa, gravlagt for godt. Dette var Merkels baby. Hun insisterte på at gassrørledningen aldri måtte bli et kort i et storpolitisk spill.

Dette var og måtte være «pure business», hevdet hun. I helgen ble også den politikken skrinlagt.

Ikke lenger Putins mann

I Brussel ble det også jobbet på høygir. EUs utenrikspolitikk krever enstemmighet. Derfor var frykten at «the usual suspects», altså landene som av politiske eller økonomiske grunner nesten alltid stritter imot, kunne forsinke eller torpedere de økonomiske sanksjonene mot Russland.

Putins venner i Europa blir stadig færre. Nå snur også Ungarns president, Viktor Orban, en av hans viktigste støttespillere, ryggen til.

Blant dem var Ungarns president, Viktor Orban. Han er Putins sterkeste støttespiller i Europa.

Men da også EUs notoriske brems og trøbbelmaker stilte seg bak sanksjonspakken, var i EU i stand til å utvise samhold og handlekraft da det gjaldt som mest.

Handlekraft på speed

Først kom den økonomiske sanksjonspakken, den mest oppfattende i EUs historie. Det var også den vanskeligste å enes om. Tyskland, Italia og Belgia var blant EU-landene som bremset.

Tyskerne fryktet konsekvensene for tysk næringsliv, energimarkedet og bilproduksjonen.

Belgia har stor diamanthandel med Russland, drevet av ortodokse jøder i Antwerpen.

Italia fryktet for luksusmarkedet for klær og sko, hvor Milano lever av rike russere og kinesere.

Men slutterklæringen fra EU var enstemmig. Og det mest smertefulle virkemiddelet ble tatt i bruk: EU valgte å kaste russiske banker ut av betalings- og bankoverføringssystemet Swift. Det rammer ikke minst kretsen rundt Putin og hans rike oligarker.

Gjennom helgen kom flere sanksjoner på løpende bånd, deriblant den enstemmige beslutningen om å stenge EUs luftrom for russiske fly og å ta Russlands engelskspråklige propagandakanal, Russia Today, av luften.

Fra krise til krise

Det er lenge siden EU-landene har visst tilsvarende handlekraft. Man trenger ikke snu tiden mer enn to år tilbake, hvor EUs famlet i første fase av covid-krisen.

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, har måttet tåle mye kritikk for EUs mangel på handlekraft. I denne krisen kan det se ut som EU har gjort mye riktig.

Unionen klarte ikke å enes om felles hjelp og medisinsk utstyr til Italia og Spania, de landene som ble hardest rammet i starten. I stedet så man kinesiske transportfly lande på flyplassen i Milano med medisinsk utstyr EU-landene ikke klarte å levere. Deretter overskygget krangelen om vaksiner neste fase.

EU-landene krangler fortsatt om hvordan man skal omfordele migranter etter flyktningkrisen i 2015.

EU-ledere vil antagelig heller ikke bli minnet på hvordan de i årevis kranglet om økonomiske krisepakker for de landene hardest rammet av eurokrisen. Den holdt på å knekke både EU og euroen.

Storbritannia har forlatt EU, men EU blir ikke kvitt britene. Til stor frustrasjon fra EU-diplomater.

Og da har vi ikke nevnt brexit. Selv om EU-landene sto samlet og britene forsvant: EU bruker fortsatt enorme krefter for å krangle med britene, som ønsker omkamp om deler av avtalen. EU sitter fast i en hengmyr, der Storbritannia truer med ensidig å trekke seg fra den viktige Nord-Irland protokollen.

Den største taperen

Men i det som nå fremstår som et handlekraftig EU, er det én aktør som sliter: Emmanuel Macrons drøm om å frigjøre EU fra Nato, styrke EUs strategiske autonomi og bygge en europeisk hær vil trolig ende som en fjern drøm for Frankrikes ambisiøse president.

Aldri har EU hatt et større behov for å styrke det transatlantiske samarbeidet. Å slippe båndene til USA nå virker som galimatias.

Det som skulle gi Macron ekstra drahjelp i presidentvalgkampen, gjør dermed trolig det motsatte. Frankrike leder også formannskapet i EU dette halvåret. Men krigen i Ukraina overskygger både det franske lederskapet og den franske valgkampen.

Derimot kan EU endelig se ut til å ha vist handlekraft da det gjaldt som mest.