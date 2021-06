Tyskerne puster lettet ut: Det er bygget en mur mellom disse to politikerne

NYHETSANALYSE: Fem trender fra det lille valget sier noe om det store bildet.

Reiner Haseloff ledet CDU til brakseier i Sachsen-Anhalt. Nå begynner den nasjonale valgkampen for alvor. Foto: Bernd von Jutrczenka, DPA/NTB

Skulle ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) for første gang bli det største i en delstat? Enkelte meningsmålinger viste på forhånd et slikt resultat.

Et slikt valgresultat ville knapt vært til å holde ut hverken for de andre partiene eller for folk flest. Men slik gikk det da heller ikke. I stedet fikk kristeligdemokratene i CDU en kraftig opptur: 37 prosent av velgerne stemte på dem. AfD endte på 21 prosents oppslutning, en nedgang fra forrige valg.