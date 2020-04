NYHETSANALYSE: Svaret må være et krystallklart ja. Alt annet er uvesentlig. Derfor vinner etter all sannsynlighet også lederkampens kjedeligste, men trygge kort: Keir Starmer.

Mange i Labour hadde en drøm. Om en karismatisk leder. Om den første lederen fra Nord-England. Eller den første kvinnelige Labour-lederen.

Keir Starmer er ingen av delene. Han er fra London, jurist og mann.

Likevel er han soleklar favoritt til å bli Labours neste leder.

Kunngjort via e-post

Valget skjer lørdag. Ikke til trampeklapp og stående applaus, slik det normalt er. Resultatet vil bli kunngjort via en e-post som sendes alle Labour-medlemmene klokken 11.45 norsk tid.

Så er det hele over. Ingen fest, ingen fanfarer.

Det spiller heller ingen rolle. For det er ikke nå det gjelder å være best. For inntil videre er Boris Johnson konge i Downing Street.

Fakta: Hvem var med i lederkampen Disse syv var med i lederkampen fra start: Rebecca Long-Bailey, Angela Reyner, Lisa Nandy, Keir Starmer, Jess Phillips og Emily Thornberry. Dette er nestlederkandidatene: Angela Rayner, Dawn Butler, Ian Murray, Rosena Allin-Khan og Richard Burgon.

Eksperimentet over

Lederkampen, som startet dagen etter valget i Storbritannia i desember, ble et bittert oppgjør om syndebukker og skyld. Labour gikk som sitt verste valgnederlag noensinne.

De fleste pekte på Jeremy Corbyn. Det var galskap å gå til valg på med historiens minst populære Labour-leder. En mann ingen kunne se for seg lede landet.

I dragsuget forsvant partiets maktbase: Industriområdene i Nord-England. De konservative maktet å bryte den røde muren i nord og tradisjonelle arbeiderklassevelgere gjorde det utenkelige: Stemte på Boris Johnson og de konservative.

Tre kandidater igjen i finaleheatet

Da lederkampen startet var syv med i finaleheatet. Nå står tre kandidater igjen:

Rebecca Long-Bailey (49) er den friskeste utfordreren. Tidligere næringsminister i Labours skyggeregjering, fra Manchester i Nord-England og er datter av en havnearbeider.

Hennes største svakhet er at hun blir sett på som Corbyn-kloning. Etter valget gav hun Corbyn karakteren «10 av 10 mulige» for hans fantastiske lederegenskaper. Og Long-Bailey er Corbyns favoritt.

Lisa Nandy (40) er den mest kritiske Corbyn-kandidaten. Også hun kommer fra en tidligere Labour-bastion, Wigan i Nord-England. Hun har lenge ment at Labour har sviktet de gamle industribyene i Nord-England.

Fra å være nesten totalt ukjent utenfor partiets indre krets, ble hun valgdebattenes store yndling. Hun debatterte med hjertet utenpå og skapte begeistring.

Men når partimedlemmer blir spurt om hun kan bli Labours neste statsminister, er svaret likevel nei.

Partiets favoritt

Dermed ligger alt an til at Keir Starmer (57) blir valgt til leder av Labour lørdag. For om han kan virke kjedelig og på det verste gå i ett med tapetet, er han også tillitsvekkende, veltalende og sympatisk.

Og han er valgbar. Det vil si at velgerne tror han kan bli statsminister og at de klarer å se ham tale på trappen utenfor Downing Street.

Starmer har tålmodig bygget sin maktbase. Han er en sentrum-venstrekandidat, det Labour-medlemmene selv omtaler som «soft-left» og EU-tilhenger. Samtidig stiller han seg bak Corbyns radikale valgmanifest.

Han er kritisk til Corbyn, men ikke til «corbynismen». Det har skaffet ham støtte både fra de største fagforeningene og fra Corbyns radikale fløy, kampanjeorganisasjonen Momentum.

Ingen ny Blair

Starmer blir betegnet som «hel ved» i alle leire, men få ser hvilken politikk han vil føre.

De som drømmer om et «New Labour» og en leder som vil modernisere partiet og ta det mot sentrum, vil trolig bli skuffet.

Men det er ingen karismatisk fornyer Labour trenger akkurat nå. For det er lenge til velgerne vil begynne å bry seg om opposisjonen og Labours leder. Neste valg er i 2024.

«Rally around the leader»

Og det er trolig her Keir Starmer har sin styrke. Han er klok nok til å skjønne at dette ikke er tiden for å være en rebelsk opposisjonsleder, som faller for fristelsen å skjelle ut Johnson som en ubrukelig klovn.

I krisetider stiller velgerne seg bak den sittende statsleder. Boris Johnsons popularitet har aldri vært høyere.

Det eneste Starmer kan vinne på, er å være en konstruktutiv opposisjonsleder som støtter opp om regjerings krisepolitikk.

Handlingsrommet krymper

Men Starmer vil få en utfordring til: For de konservative har beveget seg mot venstre. Først i valgkampen, hvor taktikken var å slå Labour på deres egen banehalvdel. Mer offentlig penger dalte over Nord England.

Nå fører den konservative regjeringen en ekspansiv finanspolitikk som kunne vært tatt ut av Labours partiprogram. Koronakrisen har opphevet alle økonomiske tyngdelover.

Handlingsrommet til Labour er mindre enn noen gang.

