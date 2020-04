I Tyskland stiger oppslutningen om Angela Merkels kristeligdemokratiske parti CDU med mange prosentpoeng på flere meningsmålinger. En måling viser også at 89 prosent er fornøyd med måten regjeringen håndterer krisen på.

Både i avisen Financial Times, hos Politico og i tankesmien ECFR uttrykkes håp om at Merkel vil trå til utenfor Tysklands grenser fremover. Under ligger en uro over at Europa mangler andre å ty til.