Det er kanskje et av de største paradoksene ved det kommende parlamentsvalget i Storbritannia: Jo bedre Brexit-partiet gjør det, desto større er faren for at brexit blir avlyst i sin helhet.

Det er det stikk motsatte av hva partileder Nigel Farage ønsket å oppnå da han stiftet det sterkt EU-kritiske partiet tidligere i år. Farage vil bryte alle bånd til EU og ta britene ut av unionen sporenstreks.