Nå holder det ikke bare med tommelen opp, Boris Johnson! Dette blir testen på om du er en statsmann.

GLASGOW (Aftenposten): Et mislykket klimatoppmøte vil bli hans største nederlag. En suksess vil ta Boris Johnson til nye høyder. Om noen dager har vi fasiten.

Det er mye optimisme og «tommelen opp» når Boris Johnson er i aksjon. Klimatoppmøtet blir en test på om han også har gjennomføringsevne.

7. nov. 2021 15:24 Sist oppdatert nå nettopp

NYHETSANALYSE: Dette er Boris Johnsons største mulighet til å levere på de to slagordene han selv har formulert: Leading by example og Global Britain.

Uken før klimakonferansen lansere han enda et slagord: Skal Cop26 bli en suksess, må verden levere på «Coal, cars, cash and trees» -kull, biler, penger og trær.

Johnson har i kjent stil lagt listen høyt. Dermed blir fallhøyden tilsvarende stor om han mislykkes. Og han trenger denne suksessen for å vise at han er mer enn en kampanje-statsminister og en slagordmaskin.

To get Brexit done var et slikt slagord. Klimakrisen er noe helt annet.

1. Slagordmaskinen

Den viktigste talen før klimatoppmøtet holdt Boris Johnson i FN tidligere i høst. Det var en klassisk Johnson-tale, full av svulmende retorikk: «Cop26 vil bli selve vendepunktet for menneskeheten», erklærte han.

Så spilte han ned forventningene. Da han besøkte en skoleklasse i forrige uke, mente at han en avtale i Glasgow var lite sannsynlig. I beste fall kan det gå alle veier, litt «touch and go», som han sa.

Boris Johnson holder sin hovedtale under klimakonferansen i Glasgow.

Og på mandag, under sin åpningstale, sammenlignet han seg selv med manageren som må ta den tøffe garderobepraten i pausen: – Vi ligger under 2–5. Risikoen for et nederlag er stort, men alt håp er ikke ute.

2. Diplomat eller bølle?

Det virkelig store spørsmålet er om Boris Johnson evner å vise politisk og diplomatisk lederskap. Det har ikke vært hans styrke til nå, hverken som utenriksminister eller statsminister.

Under brexit-forhandlingene sto han stort sett frem da krisene eskalerte eller sporet av. Han var den største «dramaqueen» av dem alle.

Også som utenriksminister var han en stor skuffelse. Enkelte mener han var en katastrofe.