NYHETSANALYSE: Mens Joe Biden gjør seg klar for toppmøte med verdens demokratier, har lederne i Kina og Russland planer om en helt annen verdensorden.

De utgjør verdens viktigste bromance. Nå skal Xi og Putin erklære enda en «ny æra».

20.03.2023 06:02

Når Xi Jinping lander i Moskva mandag, blir det for å møte Vladimir Putin for 40. gang. De to statslederne har utviklet et nært og tett forhold – verdens viktigste «bromance» – et forhold som forsegles med dette besøket.

For Putin kommer Xi som en reddende engel. Den russiske presidenten har nemlig hatt en skikkelig dårlig uke: