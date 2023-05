Stort droneangrep mot Moskva med minimale skader. Likevel skaper det trøbbel for Putin.

En rekke angrep mot Moskva og andre russiske byer skaper store utfordringer for russerne foran den ventede ukrainske motoffensiven.

President Vladimir Putin leder et møte med regjeringen fra sitt hjemmekontor i boligen utenfor Moskva. En rekke angrep inne i Russland de siste ukene setter Putin i et dårlig lys, mener eksperter.

30.05.2023 22:30

NYHETSANALYSE: Her om dagen skulle jeg ta en taxi i Moskva. Som vanlig bestilte jeg den via en app der man kan følge med på bilen på et mobilkart. Sjåføren klarte imidlertid ikke å finne meg, og på kartet så det ut som at drosjen kjørte oppover Moskva-elven.

Årsaken er at myndighetene jammer jammerforstyrrelse, blokkering eller fastlåsing av signaler GPS-signalene for å hindre ukrainske angrep mot Moskva. Det skaper kaos for taxinæringen.

De siste ukene har det vært en strøm av angrep mot den russiske hovedstaden og andre byer. Flere av dem ser tilsynelatende ut til å oppnå lite. I realiteten skaper de store dilemmaer og utfordringer for president Vladimir Putin.