Han skulle redde republikanerne. I stedet blir han revet ned av bevegelsen han håpet å stagge.

NYHETSANALYSE: Kranglingen i Kongressen sender et tydelig signal: Republikanerne skal slite med å bli enige om noe som helst i tiden fremover.

Kevin McCarthy (til høyre) klarte ikke å samle partiet bak seg da han stilte som kandidat til å bli speaker i Representantenes hus tirsdag kveld. 20 partifeller valgte i stedet å stemme på Jim Jordan. Her snakker de to rivalene i en av pausene mellom avstemmingene tirsdag.

04.01.2023 17:06

Det er ikke lett å skjønne hvem som støtter hvem i det republikanske partiet for tiden.

Tirsdag kveld skjedde noe som ikke har skjedd siden 1923 – altså for 100 år siden. Foran et fullsatt Representantenes hus måtte protokollfører Cheryl Johnson konstatere at de folkevalgte ikke hadde klart å finne en speaker. Dermed måtte de stemme på nytt. Og på nytt.

