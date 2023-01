Krigen ga Erdogan en uventet opptur. 2023 kan bli vanskeligere.

Tyrkias president sliter med oppslutningen. Eksperter tror han vil gjøre hva som helst for å beholde makten ved valget i juni.

ISTANBUL (Aftenposten): Tyrkias president viser muskler ute. Hjemme tårner problemene seg opp.

08.01.2023 22:55

NYHETSANALYSE: En skadeskutt økonomi. Inflasjon på over 80 prosent. Høy arbeidsledighet og rekordlav oppslutning. 2022 burde ha vært et skrekkår for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

I stedet ga krigen i Ukraina en uventet opptur. Det til tross for at krigen har ført til både stigende matpriser og færre turister.

Spørsmålet er om det er nok til å beholde makten. For nå går Erdogan et skjebneår i møte.

