Europarådet opphever sanksjoner mot Russland. Det er en seier for Jagland.

NYHETSANALYSE: Vedtaket i PACE ble fattet natt til tirsdag etter at debatten hadde pågått mange timer på overtid. 118 parlamentarikere stemte for, 62 mot, og det var ti blanke stemmer. Det ble diskutert over 200 forskjellige forslag, men kun ett ble vedtatt: å oppheve sanksjonene mot Russland.

Russerne ble fratatt stemmeretten i PACE etter at Russland invaderte og deretter annekterte den ukrainske halvøya Krim i 2014. Landet svarte da med å boikotte parlamentarikerforsamlingen, men det har fortsatt å delta i Europarådets andre institusjoner, blant annet i Ministerkomiteen der medlemslandenes regjeringer er representert.