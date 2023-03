Frankrikes president presset frem upopulær pensjonsendring. Kan sjansespillet koste ham regjeringen?

BRUSSEL (Aftenposten): Kan den franske regjeringens kontroversielle grep være en gavepakke til ytre høyre?

Stort sett har demonstrasjonene gått fredelig for seg. Men torsdag måtte politiet bruke tåregass mot demonstrantene, og mer enn 310 personer ble arrestert, ifølge Le Figaro.

NYHETSANALYSE: I Frankrike blir pensjon sett på som noe hellig. Flere franske presidenter har forsøkt å endre systemet, uten hell. Arbeid er ikke nødvendigvis noe lystbetont. Først skal franskmenn yte, så nyte. Etter 30–40 år i arbeid, så skylder staten deg en god pensjon.

Det er derfor ikke overraskende at president Emmanuel Macron møter illsinte demonstranter og massive streiker når han vil heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år. Regjeringen peker på at Frankrike har en av de laveste pensjonsalderne i Europa. Det har ikke redusert kampviljen i gatene.

Reformen skulle stemmes over torsdag. Men i frykt for ikke å få flertall, valgte Macron å bruke et spesielt verktøy som gjør at han kunne tvinge gjennom reformen uten avstemning.

Macron er inne i sin siste periode som president. Han kan ikke stille til gjenvalg. Men å trumfe gjennom pensjonsendringen, kan vise seg å være et sjansespill der han står igjen med den korte enden av baguetten.