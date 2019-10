USAs president Donald Trump har kunngjort at USA vil trekke seg ut av det nordlige Syria. Supermakten har omtrent 1000 spesialsoldater i landet, og 50–100 av dem er i områdene i nord. Kurdiske styrker, som var helt sentrale i å bekjempe IS på bakken, frykter et angrep fra Tyrkia når amerikanerne drar.

Har dette noe å gjøre med riksrettsprosessen mot Trump i Ukraina-saken? I utgangspunktet ikke, men dette kan endre seg.