En ny historisk avtale for Midtøsten. Hva betyr den egentlig?

ISTANBUL (Aftenposten): – Vi er her i ettermiddag for å endre historien, sa USAs president, da De forente arabiske emirater og Bahrain skrev under en diplomatisk avtale med Israel. Klarer de det?

To arabiske land undertegnet tirsdag hver sin avtale med Israel, med USAs president Donald Trump i sentrum. Fra venstre er Bahrains utenriksminister Khalid bin Ahmed Al Khalifa og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Emiratenes utenriksminister Abdullah bin Zayed al-Nahyan står.til høyre for Trump. Foto: Alex Brandon, AP / NTB

John Hultgren Korrespondent i Midtøsten

NYHETSANALYSE: Abraham-avtalen er navnet på den formelle enigheten som ble undertegnet under en storslått seremoni på plenen utenfor Det hvite hus tirsdag.

I tillegg til verten, Donald Trump, var Israels statsminister Benjamin Netanyahu med kone her. Til stede var også utenriksministrene fra Emiratene og Bahrain, henholdsvis sjeik Abdullah bin Zayed Al Nahyan og Abdullatif al-Zayani.

Bare to ganger tidligere har arabiske land inngått diplomatiske forbindelser med Israel. Det gjorde Egypt i 1979 og Jordan i 1994.

Etter det har samtaler gått i stå. I hvert fall offisielt. Men bak lukkede dører har samtalene fortsatt. Slik sett er det ingen revolusjon som nå er skjedd. Det er mer en formalisering av allerede eksisterende kanaler, ved at det opprettes fulle diplomatiske forbindelser.

Hvor viktig er det at disse landene nå normaliserer forholdene?

