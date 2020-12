Etter nattens middag har Johnson tre valg. Det ene alternativet vet han blir et mareritt og kan koste hans politiske liv.

BRUSSEL (Aftenposten): Det er også alternativet som har kostet britiske statsministre før ham både makt og ære. Og et evig liv i mørket.

Ursula von der Leyen tar imot Boris Johnson til «middag for to» i jobbkantinen i EUs hovedkvarter. Foto: Aaron Chown, AP /NTB

Klokken 23.30 var det hele over. Brexitforhandlingenes mest omtalte trerettersmiddag. Middagen som ble spådd å bli det endelige sammenbruddet. Eller det overraskende gjennombruddet.

Nå endte det som det pleier: Med en ny utsettelse. Brexit-forhandlerne får et nytt utvidet mandat. Ny frist er søndag.

I Brussel er ingen restauranter åpne, så middagen ble inntatt i Berleymont-bygningen, EUs mektige, men lite glamorøse hovedkvarter.

Men så var det heller ingen festmiddag EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen hadde invitert til. Dette var krisemiddagen som kan bli siste måltid før dommedag. Som nå er utsatt til søndag.

Det britiske traumet

Kampen som nå utkjempes i Brussel begynner å ligne mistenkelig på det britiske traumet. Det som handler om Storbritannias plass i Europa. Og om britiske statsministres politiske nederlag i Brussel og deres endelig fall i London. Margaret Thatcher. John Major. David Cameron. Theresa May.

Vil det også bli Boris Johnsons skjebne. Eller skal han bli den første britiske leder som beseirer EU?

Dette er alternativene Boris Johnson nå står overfor:

1. En seiersavtale à la Churchill

Sjansene for at Storbritannia skal lande en fabelaktig avtale med EU synes veldig lite sannsynlig. Men det var dette inntrykket Boris Johnson skapte da han i januar i år fikk reforhandlet brexitavtalen Theresa May aldri fikk igjennom i det britiske parlamentet.

Da avtalen var i boks karakteriserte han den som super og «gryteklar». Det ville bli en lett match å forlate EU. Storbritannia skulle få sin selvstendighet og suverenitet tilbake. Det var i januar.

Britene og EU forhandler fortsatt. Sjansene for at Boris Johnson skal komme tilbake til London som en Churchill og vise victory-tegnet virker lite sannsynlig.

2. En dårlig avtale

Det mest sannsynlige utfallet er at det blir et kompromiss, hvilket jo ikke er uvanlig i internasjonale forhandlinger. Men historien viser at det britene ikke fikser, er å skulle inngå kompromisser med EU.

En dårlig avtale er verre enn alt annet. Det var også Theresa Mays mantra. «Ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale», messet hun.

Britene føler alltid at de blir herset med av EU. At de blir sett på som fiender og ikke venner.

Britenes selvbilde, som en tidligere mektig kolonimakt med verdensherredømme, imponerer ingen i EU.

Dessuten: Et lunkent kompromiss med EU overlever nesten aldri på hjemmebane.

Theresa May er et eksempel, men Camerons skjebne er den Boris Johnson frykter mest. La oss raskt minne om David Camerons ydmykelser i møtet med kompromisset.

David Cameron trodde han kunne sette EU på plass og få alt Storbritannia pekte på. Det gikk forferdelig galt. Foto: Pascal Rossingnol, Reuters /NTB

Det var Cameron som i 2013 lot seg overbevise om at en folkeavstemning om EU en gang for alle ville løse EU-striden i hans eget parti.

Før folkeavstemningen gjorde han seg høy og mørk og dro til Brussel for å reforhandle Storbritannias avtale med EU. Han skulle begrense innvandringen, trygdeturismen og sørge for at Storbritannia aldri skulle bli bundet av et dypere samarbeid med EU.

På alle punkter fikk han milde almisser, men ingenting som overbeviste hans egne.

Hjemme i Storbritannia ble avtalen slaktet. Han våknet opp til grusomme avisoverskrifter.

Han tapte folkeavstemningen, måtte gå av som statsminister og siden har ingen sett ham.

Det er denne skjebnen Boris Johnson frykter mer enn noe annet.

3. Ingen avtale

Dette er mareritt-scenarioet for EU, men kan være beste alternativ for Boris Johnson.

I Storbritannia vil en slik løsning bare forsterke splittelsen som har revet landet i stykker etter brexit. Det vil fremskynde skotsk løsrivelse og igjen trigge irsk gjenforening.

Mange i Johnsons eget parti vil også holde seg for nesen, mens det store flertallet i partiet og de som ga ham valgseieren, vil juble.

For selv om dette alternativet av mange vil bli oppfattet som en vanvittig gambling med Storbritannias fremtid, er det dette alternativet som likevel vil bli lettest å selge for Boris Johnson.

For det er dette han vant valget på: «A clean brexit»- et rent brudd. Han vil kunne fortelle historien om at han nå gir britene det han lovet og det de ba om: Å ta tilbake kontrollen over egne grenser og lover – og bli herre i eget hus.

Et forvarsel

I går formiddag, før avreise til Brussel, var han klarere enn på lenge.

– De betingelsene som nå ligger på bordet, kan ingen britisk statsminister akseptere, sa han.

– Hvis Storbritannia skal bli det eneste landet i verden som ikke har kontroll på egne fiskerettigheter og hvis EU fortsetter å insistere på at vi må følge lover EU vedtar i fremtiden, så blir det ingen avtale.

Så gjentok han sine selvsikre analyse om hvordan Storbritannia vil blomstre utenfor EU og at Storbritannia vil ha samme frihandelsavtale som Australia og Canada.

Det har EU hele tiden sagt nei til.

Merry brexmas eller ny utsettelse

Så hva skjer nå?

Torsdag møtes EUs stats- og regjeringssjefer til et fysisk toppmøte i Brussel. Der står EUs gjenreisningspakke og Polen og Ungarns veto til denne på dagsordenen.

Men brexit blir nok ikke glemt. Nå er en ny frist søndag. Men hvorfor skal man tro på den?

Skal det bli en brexitavtale før julen ringes inn i Downing Street? Lite tyder på det nå. Foto: Matt Dunham, AP/ NTB

Stadig flere snakker om at det går mot nok en utsettelse, noe Boris Johnson kategorisk avviser. Men er det noe Boris Johnson har hatt et omtrentlig forhold til de siste årene, så er det sannhet og frister. Han har brutt de fleste.