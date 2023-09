Diktatoren er blitt Putins nye bestevenn. Da de hilste, stivnet smilet.

MOSKVA (Aftenposten): Krigen tvinger Russland til et tettere partnerskap med Nord-Korea. Det kan føre til store problemer for Vesten.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un hadde lange samtaler med sin russiske kollega Vladimir Putin. Svært lite av innholdet i samtalene er kjent. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 19:53

NYHETSANALYSE: Russland har i mange år forsøkt å ha kontakt med diktatorene som har styrt Nord-Korea. Likevel har russerne holdt landet på en armlengdes avstand. Pyongyang har vært en trøblete og upålitelig partner, og i Moskva har man ofte ledd av regimet som er blitt ansett som tilbakestående teknologisk og politisk.

Nå har lederne for de to landene desperat behov for hverandre. Det er det flere grunner til. Dessuten sender Putin en advarsel til USAs president Joe Biden.