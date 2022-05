Fryktet opptrapping av krigen. Putin tydde isteden til et 100 år gammelt triks.

MOSKVA (Aftenposten): Putin erklærte ingen seier i Ukraina. Det viser hvor dårlig det går.

Russlands president Vladimir Putin forberedte russerne på at det vil komme flere tap i Ukraina.

9. mai 2022 20:10 Sist oppdatert nå nettopp

NYHETSANALYSE: Mandag feiret russerne seieren over Tyskland i 1945. I en tale trakk president Vladimir Putin paralleller mellom kampen mot nazismen den gangen og krigen i Ukraina. Russiske soldater kjemper i dag for fedrelandets – for Russlands – sikkerhet, mente Putin.

Han hevdet at USA og Vesten tvang Russland til å invadere nabolandet. Russland måtte forsvare seg mot et angrep som ville komme. Putin benytter samme triks som kommunistlederen Lenin gjorde for 100 år siden, ifølge eksperter.