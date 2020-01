Presidenten Vladimir Putins historiepolitikk skaper isfront mellom Russland og Polen. Konflikten får også konsekvenser for markeringen av Holocaust-dagen som i år er særlig omfattende: det er 75 år siden Den røde armé befridde konsentrasjonsleiren Auschwitz.

Putin selv kommer ikke til markeringen i Polen, mens den polske presidenten, Andrzej Duda, nylig meldte avbud til Israels markering. Dudas begrunnelse lyder at han ikke kan sitte passiv og lytte til Putins løgner. Hans ønske om selv å tale, ble avslått.

Norge representeres av kronprins Haakon ved begge anledninger. Statsminister Erna Solberg deltar på arrangementet i Auschwitz.

Den pågående krangelen startet like før jul. Da hevdet Putin at Polen var medskyldig i krigsutbruddet i 1939. Talsmannen for Dumaen, det russiske parlamentet, krevde dessuten at Polen må be om unnskyldning for å ha startet krigen, skriver historikeren Anne Applebaum i The Atlantic.

«Stalins propaganda»

Det polske utenriksdepartementet svarte at det falske bildet av historien er et ekko av «propaganda fra tiden med Stalins totalitarisme». De kalte også den russiske ambassadøren i Warszawa inn på teppet.

Polen fikk raskt støtte av andre ambassadører i Warszawa, både fra Tyskland, Israel og fra USA.

Den amerikanske ambassadøren sendte denne tweeten: Kjære president Putin! Hitler og Stalin var sammen om å starte andre verdenskrig. Det er et faktum. Polen var et offer for denne grusomme konflikten.

Russland svarte med å si at USA burde sørge for at ambassadørene deres kjenner historien.

Putin nøyde seg ikke med generelle kommentarene, men gikk spesifikt til verks. Han kalte Polens ambassadør til Berlin på 30-tallet for «avskum» og et «antisemittisk svin» (betegnelser Polens jødiske organisasjoner ifølge nettstedet Notes from Poland har tatt sterkt avstand fra), og han forsvarte den sovjetiske invasjonen av Polen med at den polske regjeringen hadde mistet kontrollen over landet. Okkupasjonen var dermed nødvendig og reddet mange liv fra nazistenes klør, lyder påstandene.

Mange løgner

Den polske statsministeren Mateusz Morawiecki (fra det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet PiS) sa i sin pressemelding at Putin har løyet om Polen mange ganger, og at han vanligvis lyver når de russiske myndighetene føler et internasjonalt press knyttet til geopolitikk.

Morawiecki fremhevet at Russland feilet i forsøket på å få total kontroll over Hviterussland, og at EU igjen har forlenget sanksjonene etter anneksjonen av Krim. Han nevner også dopingskandalen og suspensjonen av russiske idrettsutøvere som årsak til Putins valg av tidspunkt.

Det er langt fra første gang den russiske presidenten opptrer som historierevisjonist. Rehabilitering av Stalin og forsøk på å gjøre Molotov-Ribbentrop-pakten (se faktaramme) til noe positivt er temaer som stadig har dukket opp de siste ti årene.

SERGEI KARPUKHIN, REUTERS / NTB

Men noe er annerledes nå. Putin er ikke alene om å føre en nasjonalistisk historiepolitikk. Når regjeringer er opptatt av å bruke historien til eget formål, mister de samtidig interessen for både historieforskning og for forsoning.

Også i Polen brukes fortiden som politisk verktøy ved behov. Et eksempel er den langvarige striden med Israel og USA om Polens såkalte «holocaustlov».

Kanskje gjør dette at entusiasmen for å støtte Polen i konflikten med Russland krymper, til tross for at de denne gangen opplagt har sannheten på sin side.

Undergraver stabiliteten

Historikeren Anne Applebaum synes det er påfallende at saken har skapt såpass få internasjonale reaksjoner. «Polen er mer isolert enn på 30 år. Det unike polsk-tyske forholdet, bygget opp over flere tiår, er nesten ødelagt av den nåværende populistiske, nasjonalistiske polske regjeringen, der noen medlemmer er mer antieuropeiske enn anti-russiske», skriver hun.

Applebaum spør om dette nettopp skaper et godt tidspunkt for Putin å så tvil om polsk historie. «Mens landet selv er på vei i mer autoritær retning, ønsker Putin å se hvordan verden – og Polen – reagerer på ideen om at polakker og nazister var mer eller mindre det samme. Å undergrave Polen, er å undergrave stabiliteten i Europa etter den kalde krigen, noe Putin selvsagt ønsker», skriver hun.

I Polen vedtok parlamentet 9. januar en resolusjon mot Russlands manipulering av fakta. Det ellers så splittede partilandskapet vedtok resolusjonen ved akklamasjon. Bare en klappet ikke, en høyreekstremist.

Ble provosert av EU-resolusjon

Men Putins stikk er ikke bare rettet mot Polen. En resolusjon vedtatt av EU-parlamentet i fjor høst har også ført til reaksjoner.

GERMAN WAR DEPARTMENT / NTB

Fakta: Molotov-Ribbentrop-pakten Den tysk-sovjetiske ikkeangrepspakten, også kalt Hitler-Stalin-pakten, var en avtale undertegnet i Moskva 23. august 1939. Navnet viser til de to landenes utenriksministre. Avtalen dannet grunnlag for det tyske angrepet på Polen en uke senere og for sovjetisk invasjon av Polen to uker etter den tyske. Paktens hemmelige tillegg innebar at Tyskland og Sovjetunionen delte Polen, Baltikum og Finland mellom seg. Tyskland fikk store deler av Polen mens Sovjetunionen ekspanderte vestover i sine nærområder. Etter krigen aksepterte Storbritannia og USA at Sovjetunionen beholdt den erobrede territoriet etter krigen. Kilde: Wikipedia

I resolusjonen som blant annet retter seg mot nettopp russernes forvrengning av fortiden, heter det at Molotov-Ribbentrop-pakten la veien åpen for andre verdenskrig.

Putin kommenterte at EUs syn ikke er «basert på realiteter», skriver Deutsche Welle.

Først og fremst skaper Russland uro og sinne i landene som ble mest herjet med av stormaktene under krigen, nemlig Polen, de baltiske landene og andre i stripen mellom Berlin og Moskva.

Men konflikter om fortiden fører også til usikkerhet for markeringer i fredsåret 2020. Skal det faktum at Den røde armé var helt sentrale i seieren mot nazismen og at Sovjetunionen ofret aller flest soldater, få overskygge det som skjer i Europa i dag? Polens president er neppe alene om å føle ubehag ved å stå side om side med Putin.